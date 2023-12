Jesus bate recorde pessoal com 19.ª vitória consecutiva após goleada do Al Hilal

O Al Hilal 'arrasou' esta quinta-feira o Abha (7-0), na Liga saudita de futebol, numa série de 19 vitórias seguidas que permitiu ao técnico português Jorge Jesus bater o recorde pessoal de 18 triunfos consecutivos ao serviço do Benfica.

Neste jogo de sentido único da 18.º jornada, o médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic foi o homem do jogo, ao fazer um 'hat-trick', aos 18, 79 e 90+5 minutos, com Mitrovic (25), Al Dawsari (72), Kanno (82) e o internacional português Rúben Neves (86) a encarregarem-se dos restantes golos.

Com a vitória, o Al Hilal é o líder isolado do campeonato da Arábia Saudita, com 50 pontos, mais 13 do que o segundo, o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, que pode encurtar a distância já que tem menos dois jogos disputados.

Por seu turno, o Al Khaleej, comandado por Pedro Emanuel, bateu em casa o Al Fayha, por 3-0, com Ivo Rodrigues, Fábio Martins e Pedro Rebocho no 'onze' inicial.

Os golos foram da autoria do sul-coreano Woo-Young Jung (21), do togolês Khaled Narey (32), de penálti, e um autogolo de Sami Al Khaibari (82) fixou o resultado final.

A formação de Pedro Emanuel segue no 10.º posto com 22 pontos, enquanto adversário de hoje está logo atrás, no 11.º lugar, com 19.