O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, foi eliminado da Liga dos Campeões, ao perder com o D. Kiev (1-2), no prolongamento da 2ª mão da 2ª pré-eliminatória.





E a queda de Jesus foi dramática, com a expulsão de Yuksek (53’) e um penálti falhado por Enner Valência (70’), este já depois de estar em desvantagem (golo de Buyalskyy). O Fenerbahçe ainda chegou ao empate por Attila Szalai, mas caiu no prolongamento com o golo de Karavaev. Os turcos vão para a Liga Europa, onde defrontam o Slovácko na 3ª pré-eliminatória. O D. Kiev pode entrar na rota do Benfica no play-off, se ambos passarem a 3ª pré-eliminatória. Nota negativa para os adeptos turcos que gritaram por Putin, Presidente russo, que ordenou a invasão da Ucrânia.