Jesús Corona mais longe do FC Porto

Jesus Corona já não deve voltar a vestir a camisola do FC Porto, apurou o CM.









São vários os clubes que seguem o internacional mexicano. O último a juntar-se à corrida é o Tottenham de Nuno Espírito Santo. O emblema inglês espera as saídas de Erik Lamela e Lucas Moura para financiar a aquisição de Corona que, recorde-se, termina contrato com os dragões já em 2022.





Leia também FC Porto segue para estágio no Algarve com 27 jogadores A cláusula do futebolista, de 28 anos, está situada nos 30 milhões de euros, mas o FC Porto não colocará entraves se em cima da mesa surgirem valores próximos dos 20 milhões, até porque, se não vender já, o mexicano pode assinar por qualquer outro clube a custo zero no início de janeiro.

Para além do Tottenham, também o Sevilha está fortemente interessado em contar com o jogador que está a disputar a Gold Cup pela sua seleção. Qualquer que seja o destino de Corona, certo é que só vai integrar o seu clube em meados do mês de agosto com as campeonatos europeus já em andamento.





Entretanto, o FC Porto prossegue o estágio de pré-época no Algarve. Evanilson foi o porta-voz do grupo e mostrou-se confiante para a nova temporada. “Procuro evoluir, espero que esta temporada seja bem melhor do que a outra. Quero fazer mais para ajudar o FC Porto”, salientou o avançado brasileiro.