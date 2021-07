Maxi Araújo na rota do Dragão

O médio uruguaio Maximiliano Araújo, de 21 anos, tem sido apontado como reforço do FC Porto.Segundo o Tuttomercato, Maxi Araújo é um atleta polivalente podendo jogar a médio, a extremo e até a lateral-esquerdo devido à boa condição física. Apesar da concorrência da Atalanta, os dragões estão bem posicionados para garantir os serviços do jogador que está há duas temporadas no Puebla (México) e tem contrato válido até 2023.O valor do jogador, internacional uruguaio nas camadas jovens, ronda os 800 mil euros, sendo por isso um negócio vantajoso para o FC Porto.É que há vários jogadores portistas a serem cobiçados e podem deixar o clube ainda antes do início da temporada. Na linha da frente está o médio Sérgio Oliveira e os extremos Corona e Otávio. Nesta altura, os dragões apenas contam com três reforços: o extremo Pepê, o defesa-central Fábio Cardoso e o médio Bruno Costa.