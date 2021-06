Sérgio Oliveira e Corona fazem adiar contratações no FC Porto

A formação do plantel do FC Porto para 2021/2022 ainda está incerta e muito vai depender das saídas de Sérgio Oliveira e Jesus Corona.O médio português está muito perto de rumar à Fiorentina, mas o anúncio oficial está atrasado. Já o mexicano tem vários interessados e ainda não é certo que saia este verão, apesar de esse ser o seu desejo, tal como já avançou o CM.A SAD portista ainda não avançou para alternativas, apesar de já ter nomes em cima da mesa, sem saber se os respetivos negócios se concretizam ou mesmo qual o valor que vão receber.Grujic, que esteve emprestado aos portistas pelo Liverpool, é o preferido de Sérgio Conceição. O croata também quer continuar no Porto mas tudo vai depender do Liverpool, que quer mais de 15 milhões pelo jogador, muito além daquilo que os portistas querem pagar.No caso do mexicano Jesús Corona sair, o FC Porto deverá ir ao mercado, apesar de já ter contratado o brasileiro Pepê (ex-Grêmio de Porto Alegre).Fábio Vieira é outro dos jogadores que podem deixar o Dragão, depois do excelente Europeu sub-21 que fez (eleito o melhor jogador do torneio). Em Inglaterra há vários interessados, mas o médio deve ficar.O lateral-esquerdo Giuseppe Pezzella é um dos jogadores observados pelo FC Porto para o lado esquerdo da defesa. O italiano de 23 anos joga no Parma, clube despromovido à 2ª divisão de Itália.