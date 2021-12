Jorge Jesus não se quer comprometer já com o Flamengo. Ao que o CM apurou, o treinador vai deixar o clube brasileiro pendurado, pelo menos, até ao desfecho dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Só o despedimento por iniciativa do Benfica poderia levar à antecipação deste calendário.Ainda este sábado, na chegada a Lisboa, o diretor-executivo do Flamengo reiterou que “Jesus é opção”.