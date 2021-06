O Espanhol de Barcelona é o mais recente interessado no médio Gabriel, que não faz parte dos planos de Jorge Jesus para a nova época do Benfica, apurou o CM.As águias pretendem vender o jogador por um valor nunca inferior a 15 milhões de euros, mas não fecham a porta a um empréstimo com opção de compra. O bom relacionamento entre os clubes (depois da venda do espanhol Raul De Tomas ao emblema catalão) pode facilitar ...