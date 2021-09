Jorge Jesus deve mexer no habitual esquema tático para o encontro de quarta-feira com o Barcelona, relativo à segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.O técnico do Benfica quer povoar mais o meio-campo diante do emblema espanhol, apurou o CM, e deve colocar uma linha de cinco à frente dos três centrais, deixando na frente dois homens (Darwin Núñez e Yaremchuk).