João Mário teve este domingo um dia intenso, para mais tarde recordar. De manhã cedo apresentou-se nos exames médicos do Benfica, na abertura da nova temporada, e à tarde casou-se com Marta Branco Oliveira, com quem já tem uma filha, Olívia.



O internacional português, de 29 anos, esteve integrado no primeiro grupo de jogadores que realizaram testes no Hospital da Luz.









Ver comentários