João Mário dispensado da Seleção Nacional devido a lesão

João Mário foi dispensado da Seleção Nacional devido a lesão.

A Unidade de Saúde e Performance da FPF deu o médio do Lokomotiv como inapto para a dupla jornada de apuramento para o Euro'2020 (receção à Lituânia na quinta-feira e visita ao Luxemburgo no domingo) e Fernando Santos acabou mesmo por retirar o nome do jogador da lista de convocados.

O médio, campeão da Europa em 2016, é o terceiro a saltar das opções iniciais do Engenheiro, depois de Pepe e Nélson Semedo também serem dispensados devido a lesão. No entanto, ao contrário do que aconteceu com esses jogadores, João Mário não terá substituto na lista, pelo que Fernando Santos fica com 24 convocados.