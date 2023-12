João Neves não quer ouvir falar do mercado de transferências e dos interessados na sua contratação. O médio de 19 anos já fez saber junto do seu empresário, Jorge Mendes, que pretende continuar no Benfica para lá do final da presente temporada, apurou o Correio da Manhã.



O jogador considera não ter ainda atingido todas as suas potencialidades e acredita que está no clube certo para continuar a evoluir.









Ver comentários