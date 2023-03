Jogador de futebol costa-marfinense de apenas 21 anos morre após ataque cardíaco durante jogo

O jogador de futebol costa-marfinense Moustapha Sylla, morreu, aos 21 anos, na sequência de um ataque cardíaco, durante o jogo deste domingo entre o Racing Club Abidjan e o SOL FC no Estádio Robert Champroux, em Abidjan, na Costa do Marfim.Imagens de um vídeo captaram o momento em que o lateral esquerdo perdeu o equilíbrio e caiu no chão, no centro do campo. Os outros jogadores rapidamente socorreram o jogador. As autoridades decidiram continuar com o jogo da primeira divisão da Costa do Marfim, depois de Sylla ter sido retirado do campo.O atleta acabou por morrer este domingo, disse à AFP a presidente do clube Racing Club Abidjan, citada pelo Daily Mail."Sylla faleceu a caminho do hospital", escreveu a equipa onde o atleta jogava, na conta do Twitter.