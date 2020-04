Jogador do Benfica David Tavares quer ajudar Casa do Gaiato

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

David Tavares já decidiu: se lhe for permitido escolher, prefere que a penalização que lhe venha a ser aplicada por ter sido apanhado a conduzir sem carta beneficie a Casa do Gaiato de Loures, instituição em que foi criado desde miúdo.Como onoticiou em primeira mão, o médio do Benfica, de 21 anos, foi apanhado sem título válido para conduzir no dia 5 deste mês, um domingo,...