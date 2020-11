Jogador do Benfica infetado com Covid-19

O Benfica revelou esta segunda-feira que Daniel dos Anjos é mais um infetado com Covid-19. O avançado brasileiro que habitualmente atua ao serviço da equipa B dos encarnados estreou-se pela formação principal diante do Paredes, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, a 21 de novembro. Depois disso, foi titular e alinhou os 90 minutos pelo Benfica B na vitória (3-2) na casa do Cova da Piedade, na quarta-feira, em encontro da 2ª Liga.Na formação orientada por Jorge Jesus, há três jogadores que testaram positivo ao novo coronavírus esta temporada: Julian Weigl, Adel Taarabt e Darwin Núñez.Além de Daniel dos Anjos, outros seis jogadores estão indisponíveis na equipa B do Benfica, orientada por Renato Paiva, mas por problemas físicos: Úmaro Embaló (lesão muscular na coxa esquerda), Sandro Cruz (lesão muscular na coxa direita), Diogo Capitão (status pós-cirúrgico ligamentoplastia do cruzado anterior no joelho esquerdo), Jair Tavares (lesão muscular na coxa direita), Rafael Brito (entorse da tibiotársica direita) e Frimpong (lesão muscular na coxa esquerda).