Jogador do Nice ameaça saltar de viaduto em França. Autoridades no local

Um jogador do OGC Nice está a ameaçar saltar do viaduto de Magnan, em Nice, na Autoestrada A8. O jogador parou na faixa de rodagem da autoestrada, avança o BFM Côte d'azur.De acordo com a RMC Sport, o jogador em causa é Alexis Beka Beka. A OGC Nice enviou um psicólogo para o local.Na sequência deste grave incidente, formou-se um engarrafamento de cinco quilómetros e uma faixa de rodagem foi neutralizada.Tendo em conta a situação, a OGC Nice anunciou o cancelamento de todas as operações de imprensa previstas para sexta-feira.Em atualização