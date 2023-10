Jogador português em fuga após ataque do Hamas a Israel

Na sequência do ataque surpresa do grupo palestino Hamas, este sábado, a Israel, a sexta jornada do campeonato de futebol deste país foi adiado. E, de acordo com a imprensa internacional, os clubes das ligas profissionais permitiram que os seus jogadores estrangeiros deixassem Israel.Os jogadores e treinadores estrangeiros do Maccabi Tel Aviv não perderam tempo e fugiram ao conflito. Nesse plantel está o português Kiko Bondoso, avançado de 27 anos que, no verão, transferiu-se do Vizela para o atual líder do campeonato de Israel.De acordo com as informações recolhidas por, Kiko Bondoso já está a salvo, na Grécia, esperando-se que chegue a Portugal ainda este domingo. Já Míguel Vítor, do Hapoel Beer Sheva, também está a salvo. De resto, também Robbie Keane, atual treinador do Maccabi Tel Aviv, tal como o seu adjunto e também antigo futebolista, Rory Delap, já se colocaram em fuga da violência extrema que se vive em Israel.