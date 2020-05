Jogadores do FC Porto que criticaram DGS podem ter recebido "ordens de cima"

Os jogadores do FC Porto que criticaram a Direção-Geral da Saúde terão dito a vários colegas de profissão que fizeram essas mesmas críticas com base em ordens que vieram de cima.



Segundo apurou a CMTV, terá sido essa a justificação dada por Danilo, Zé Luís e Soares. Contactado pela CMTV, o diretor de comunicação do FC Porto desmente, sem prestar mais esclarecimentos, apesar de lhe ter sido colocada essa questão.





A CMTV sabe que as palavras deste trio caíram mal entre alguns jogadores da Liga. Recorde-se que, ontem, em comunicado, o Sindicato dos Jogadores garantiu que os futebolistas vão assumir, de forma coletiva, o parecer técnico da DGS.Uma tomada de posição que surgiu poucas horas depois das críticas feitas pelos três jogadores do Porto e também por Francisco Geraldes, do Sporting.