Jogo empolgante este sábado em Barcelos, com o Gil Vicente a empatar (2-2) em período de compensações, depois de ter estado a perder por 0-2. O 1º tempo foi amplamente dominado pela equipa de Ivo Vieira. Jhonatan negou a felicidade a Mizuki e Boselli destacou-se com um remate por cima e outro ao poste da baliza do Rio Ave. Já a formação de Vila do Conde, no seu único grande momento ofensivo, na última jogada, chegou ao golo por Guga, numa jogada em que foi assistido de forma brilhante por Miguel Baeza.









Na 2ª parte, como se previa, o Gil Vicente voltou a ser mais ofensivo e aos 61’ Jhonatan brilhou de novo ao deter um remate de Kevin. Falhavam os gilistas, marcavam os vilacondenses. Numa transição rápida, Aziz fez o 2-0 aos 71’, assistido pelo recém-entrado Ukra. Aos 80’, o Gil reentrou no jogo, com Fran Navarro a aplicar um belo ‘chapéu’ a Jhonatan. Logo a seguir, Guga foi expulso, os barcelenses pressionaram mais e aos 90+6’ o regressado Murilo fez o empate que a sua equipa fez por merecer.