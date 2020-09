Jogos da seleção contra Espanha e Suécia vão ter adeptos nas bancadas

Os jogos Portugal-Espanha e Portugal-Suécia terão adeptos nas bancadas, estando autorizada até 5% e 10%, respetivamente, da lotação do Estádio Alvalade XXI, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.A partida entre Portugal e Espanha está marcada para o dia 7 de outubro às 19h45 e será autorizada uma lotação até 5% da ocupação do estádio.No encontro com a Suécia, a 14 de outubro às 19h45, será autorizada a ocupação de 10% da lotação do estádio.Após estas partidas será elaborado um relatório pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal.