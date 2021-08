Falou aodurante o jogo do Tottenham contra o Arsenal. John Textor esteve este domingo no estádio dos spurs e elogiou a prestação de Nuno Tavares (ex-jogador do Benfica, agora ao serviço do Arsenal).O investidor norte-americano confirmou o seu interesse em entrar no capital da SAD encarnada, mas também está ciente dos tempos difíceis por que passa a administração liderada por Rui Costa.