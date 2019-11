Jonas dá moral à equipa das águias durante viagem relâmpago

Jonas fez uma visita relâmpago a Portugal - chegou na segunda-feira e volta hoje ao Brasil - e o centro de estágio do Benfica, no Seixal, foi esta quarta-feira paragem obrigatória para uma visita apenas de cortesia. O antigo avançado das águias, por quem marcou 137 golos em 183 jogos oficiais, cumprimentou os antigos companheiros e, sabe o, elevou o moral do plantel. Luís Filipe Vieira não estava nas instalações aquando da visita.Os encarnados têm estado debaixo de fogo pelas exibições menos conseguidas e os maus resultados na Liga dos Campeões. Mas Jonas deu palavras de incentivo a todos, desde o treinador, Bruno Lage, com quem trocou ideias, aos companheiros, com quem jogou durante cinco épocas, sem deixar de fora os reforços.O ‘Pistolas’, como era tratado pelos adeptos, cumprimentou Caio Lucas e Vinícius, mas foi com André Almeida, Jardel, Gabriel, Samaris, Rafa, Ferro, Cervi e Grimaldo que se mostrou mais caloroso.O Tribunal Judicial de Lisboa absolveu o Benfica do castigo da realização de um jogo à porta fechada decretado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Como se lê no acórdão do Juízo de Instrução Criminal, os encarnados são absolvidos da acusação de apoio a Diabos Vermelhos e No Name Boys, claques ilegais, por permitirem que esses grupos organizados de adeptos (GOA) coloquem tarjas e outro material no estádio, antes dos encontros.O Benfica fora condenado, a 27 de agosto de 2018, pelo IPDJ, com a realização de um jogo à porta fechada e multa de 56 250 euros.Carlos Vinícius foi eleito pelos adeptos do Benfica o melhor jogador de outubro. "É sempre importante [marcar]. Se não fosse o coletivo, não receberia este prémio", afirmou.Morato, Frimpong, Diogo Mendes, Nuno Santos, Gerson Sousa, Henrique Araújo, Leo Kokubo e Fábio Duarte foram chamados por Bruno Lage para compor o grupo de trabalho no treino desta quarta-feira, no Seixal.Ferro esteve esta quarta-feira no Seixal e treinou com máscara, depois do choque com Odysseas, no encontro com o Lyon (1-3), da Champions, no passado dia 5.