Jorge Jesus ataca Bernardo Silva e acusa jogador de ingratidão para com Luís Filipe Vieira

"Não queria falar nisso, mas já que me coloca a pergunta... Durante muitos anos, nunca quis falar muito disso, porque ele durante muitos anos se meteu comigo como jogador e treinador. Comigo, tudo bem... Agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer. É uma ingratidão muito grande e o pior defeito que uma pessoa pode ter é ser ingrato", atirou o técnico.



"O que vou dizer é verdade. Vamos falar nisso, porque já passaram muitos anos. Eu era treinador do Benfica e fui eu quem subiu para a equipa principal. Quando chegamos a Portugal, ele pergunta-me:

'Mister, quais são as suas ideias para mim?'

'Não, não... Quero saber... se jogo'.

'Mas eu tenho possibilidade de sair e peço que o míster me deixe sair, pois tenho um contrato onde posso ganhar vinte vezes mais no Monaco e preciso ajudar a minha família'

"Esta é a verdade. Se ele me está a ouvir, vai ter de contar isto. Esta foi a verdade da saída dele, não foi ter metido a lateral esquerdo. A lateral esquerdo já meti o Everton nos treinos! Chegou e já o fez para aprender a defender. Passados estes anos todos estou a contar isto porque ele foi ingrato com o presidente do Benfica. Não soube compensar o que o Benfica e presidente fez por ele", atirou.

