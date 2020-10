Jorge Jesus mexe na equipa para a Liga Europa

Jorge Jesus vai mexer na equipa para o jogo desta quinta-feira na Polónia, com o Lech Poznan. Na estreia da atual edição da Liga Europa, Seferovic, Pedrinho e Weigl devem ser titulares, apurou o CM.

O técnico do Benfica vai querer dar algum descanso aos jogadores que estiveram, antes do jogo com o Rio Ave, ao serviço das respetivas seleções, nomeadamente a dupla atacante: Darwin Nuñez e Luca Waldschmidt.

O uruguaio e o alemão têm sido os principais destaques da equipa na Liga com cinco assistências e quatro golos respetivamente.



Apesar do próximo jogo do campeonato ser só na segunda-feira (20h15 BTV) em casa com o Belenense, Jesus não quer a equipa sobrecarregada com minutos e no limite de uma possível lesão. Outro motivo é o facto de querer dar a oportunidade a outros jogadores dando-lhes confiança de que podem ser opções válidas para toda a temporada.

Para a frente de ataque ,Seferovic e Pedrinho devem ser aposta no duelo com o conjunto polaco, que ocupa um modesto nono lugar da Liga.

No meio-campo, Gabriel ou Pizzi devem ser substituídos pelo alemão Julian Weigl. Chiquinho também está à espreita e pode ser chamado pelo técnico.

Na defesa, a dupla de centrais vai, à partida, manter o lugar. Jorge Jesus quer cimentar a adaptação de Otamendi e Vertonghen. Os automatismos já foram visíveis no encontro em Vila do Conde (triunfo por 3-0), mas o técnico quer mais e pretende continuar a dar minutos aos jogadores que têm uma larga experiência nas provas europeias.

Do restante onze, Gilberto vai manter o lugar na direita da defesa, face à lesão de André Almeida.

Do lado oposto, Nuno Tavares entrou no decorrer do jogo com o Rio Ave e também ele poderá substituir Grimaldo no lado esquerdo da defesa. Uma forma de dar descanso ao espanhol que tem sido titular em todos os jogos realizados pelas águias nesta temporada.

Também o central francês Todibo, último reforço do mercado de transferências, poderá ter os primeiros minutos com a camisola dos encarnados esta temporada.

Na baliza não deve haver surpresas com o grego Odysseas a ocupar o lugar que tem sido seu desde há algum tempo.

Na expetativa para se estrear esta época nas águias, está o jovem Gonçalo Ramos. O avançado de 19 anos foi convocado nos últimos encontros mas ainda não foi aposta de Jorge Jesus.



Pormenores

Árbitro montenegrino

O montenegrino Nikola Dabanovic, árbitro internacional desde 2009, vai dirigir pela primeira vez, em Poznan, um jogo da equipa principal do Benfica, na ronda inaugural do grupo C, às 17H55.



Francês em Braga

O francês Ruddy Buquet, árbitro internacional que já dirigiu vários jogos do Benfica e FC Porto, vai estar quinta-feira em Braga no duelo entre minhotos e o AEK (grupo G).



Baixas nas águias

Para além de André Almeida, Jorge Jesus continua sem poder contar com o grego Samaris e o marroquino Taarabt. A dupla de médios está entregue ao departamento médico.