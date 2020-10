Vertonghen integra convocados do Benfica para a visita a Vila do Conde

O defesa internacional belga Jan Vertonghen integra a lista de 21 convocados do Benfica, divulgada este sábado, para o encontro da quarta jornada da I Liga de futebol, no estádio do Rio Ave.

O defesa central, que chegou ao Benfica esta época a custo zero, depois de ter deixado os ingleses do Tottenham, treinou com uma máscara durante a semana, devido uma lesão na face, que poderia afastar dos convocados para o encontro de domingo.

Vertonghen tem sido titular no eixo defensivo e a lesão, que o retirou dos compromissos internacionais, parece estar praticamente ultrapassada, de acordo com a explicação dada este sábado pelo treinador das 'águias', Jorge Jesus.

Fora das opções do técnico do Benfica, devido a lesão, estão os médios Samaris, que ainda não se estreou em jogos oficiais na presente época, e Adel Taarabt.

No domingo, o Benfica, com nove pontos, visita o Rio Ave, 13.º colocado, com três, a partir das 20h00, em partida da quarta jornada da I Liga, na qual os 'encarnados' pretendem manter o 'pleno' de vitórias e reforçar a liderança na classificação.

Lista dos 21 jogadores convocados:

- Guarda-redes: Odysseas e Helton.

- Defesas: Nuno Tavares, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, André Almeida, Jardel e Grimaldo.

- Médios: Pizzi, Diogo Gonçalves, Julian Weigl, Pedrinho, Everton, Chiquinho, Gabriel e Rafa.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt.