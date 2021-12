Jorge Jesus: "Otamendi está superassustado"

O assalto violento de que foi alvo na sua casa deixou marcas em Otamendi. Jorge Jesus diz que o argentino não está bem em termos emocionais e por isso não vai levá-lo a jogo, esta quarta-feira, frente ao Sp. Covilhã na Taça da Liga.









“O Otamendi está superassustado, como é normal. Nem o vou levar para o jogo”, disse o técnico do Benfica, que pediu mais proteção policial: “As nossas autoridades necessitam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, um polícia que intervenha em defesa do cidadão é-lhe aplicado um processo, despedem-no. Estamos a perder alguma autoridade. Pode haver mais Nicos.” O argentino reagiu entretanto nas redes sociais: “A minha família e eu estamos bem. Obrigado pelas mensagens que ajudam a atravessar melhor esta situação.”

Sobre o jogo com os serranos, Jesus mostrou-se confiante mas admitiu dificuldades: não vai ser fácil, mas acreditamos que vamos ter criatividade ofensiva para desbloquear o Sp. Covilhã. Vamos jogar às vezes no limite do risco taticamente”, disse ontem Jesus sobre o jogo de esta quarta-feira, na Luz, para a Taça da Liga.