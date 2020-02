Jorge Jesus recebido por Bolsonaro em Brasília

O português Jorge Jesus, treinador do Flamengo, do Rio de Janeiro, foi recebido esta segunda-feira pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Partiu do próprio Bolsonaro o convite para Jesus ir até ao palácio.

O presidente brasileiro já tinha um encontro marcado com a direcção do Flamengo, para discutirem a questão dos clubes-empresas, mas Bolsonaro fez questão de chamar também o treinador luso. O encontro foi à porta fechada, mas a assessoria de imprensa da presidência brasileira divulgou várias fotos do momento.

Além de Bolsonaro, que se mostrou um entusiasmado admirador de Jesus, apesar de se dizer adepto do Palmeiras, de São Paulo, outras autoridades fizeram questão de tirar foto com o veterano treinador português. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um deles.

Domingo, Jorge Jesus conquistou mais um título, levando o Flamengo a sagrar-se vencedor da Super Taça do Brasil, que reuniu num único jogo "tira-teimas" o campeão brasileiro, o próprio Flamengo, e o campeão da Taça do Brasil, o Atlético do Paraná. O jogo, a que Bolsonaro assistiu parcialmente até ser hostilizado pelo público, foi no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e terminou com a vitória flamenguista por 3 a 0.