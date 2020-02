Jesus conquista mais um troféu ao serviço do Flamengo

Jorge Jesus conquistou este domingo mais um troféu a serviço do Flamengo. A equipa do treinador português arrecadou a Supercopa do Brasil, batendo, por 3-0, o Athletico Paranaense, em partida disputada em Brasília.No primeiro grande jogo da época, disputado do Estádio Mané Garrincha e perante 48 mil espectadores, os flamenguistas usaram a sua habitual intensidade e eficácia para superar o vencedor da Copa do Brasil. O Athletico Paranaense acabou por ser sufocado pelo campeão carioca, campeão brasileiro e vencedor da Taça Libertadores.Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta fizeram os golos do conjunto de Jorge Jesus, que, assim, levantou a ressuscitada Supercopa do Brasil. Antes desta competição, o técnico português já tinha associado o seu nome às vitórias no Brasileirão e Taça LibertadoresSobre a renovação, Jesus disse àque ainda não houve uma proposta formal. "Os meus agentes estão a tratar disso. Estou supermotivado por estar aqui", disse. Sobre o falado regresso a Portugal, o técnico voltou a dizer que esse é um cenário "factual".