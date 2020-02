Jorge Jesus evita falar do FC Porto

A expressão do rosto à pergunta dosobre o interesse do FC porto para suceder a Sérgio Conceição no final da época, refletiu o desconforto de Jorge Jesus em abordar o interesse de Pinto da Costa. "Isso é um tema mais importante para o mundo desportivo português do que para o Brasil, ainda para mais neste momento", respondeu, incomodado, o técnico do Flamengo, na antevisão da Supercopa do Brasil.O futuro do técnico continua em aberto, até o cenário da renovação de contrato com o Flamengo, que termina em maio. Apesar de garantir que só está focado no jogo com o Athletico Paranaense (este domingo, às 14h00), Jesus reforçou o discurso polémico que teve a após a vitória, por 3-2, sobre o Fluminense e que mereceu fortes críticas da imprensa brasileira, que o acusou de arrogante. O português insiste na ideia da superioridade do Flamengo em relação ao adversário e que apenas "constatou factos".Jorge Jesus nega ser arrogante e contra-ataca com um desafio à imprensa brasileira. "Coloco-vos uma pergunta: o Fluminense, este ano, vai disputar o título brasileiro, a Taça Libertadores e o Campeonato do Mundo? Já o Flamengo está noutro patamar de objetivos. Nós estamos noutro patamar, os nossos títulos são outros."Nos próximos dez dias, o Flamengo pode conquistar três títulos: a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara. "Isso é o mais importante, esse é o nosso foco e evoluir, jogo a jogo, para que possamos ter a responsabilidade de estar em três frentes e conquistá-las", assumiu confiante, Jorge Jesus, na véspera de defrontar o Athletico Paranaense, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.O Flamengo está preparado para tudo, até para decidir a Supercopa nos penáltis, apurou o. Se o jogo terminar empatado nos noventa minutos, o vencedor é decidido através da marcação de grandes penalidades e Jorge Jesus não tem boas recordações da eliminatória da Taça do Brasil, da época passada. O Flamengo foi afastado da competição, precisamente, pelo Athletico Paranaense, que acabou por vencer a Taça do Brasil. Jorge Jesus quer hoje ajustar contas.