Jorge Jesus reencontra Al-Hilal no Mundial de Clubes no Qatar

O Al Hilal qualificou-se este sábado para as meias-finais do Mundial de Clubes de futebol, ao vencer o Espérance Tunis, por 1-0, nas meias-finais, marcando encontro com o Flamengo, de Jorge Jesus.Em Doha, o francês Bafétimbi Gomis, entrado oito minutos antes, marcou o único golo do encontro, aos 73, dando a vitória ao campeão asiático perante o vencedor da Liga dos Campeões africana.O conjunto da Arábia Saudita foi sempre superior ao longo da partida e acabou por vencer com justiça, apensar de ter terminado o encontro reduzido a 10 unidades, depois de Kanno ter visto dois amarelos em dois minutos (83 e 85).Na meia-final, marcada para terça-feira, o Al Hilal vai defrontar o Flamengo, treinado por Jorge Jesus, recente vencedor da Taça Libertadores.Este será um reencontro do treinador português com a equipa saudita, que treinou durante alguns meses em 2018/19.Ainda este sábado, o Al Sadd, que está na prova como representante do país anfitrião, defronta os mexicanos do Monterrey, campeões da CONCACAF (Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas).Na meia-final, marcada para quarta-feira, o vencedor deste encontro vai defrontar os ingleses do Liverpool, que venceram a Liga dos Campeões em 2018/19.