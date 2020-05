Jorge Jesus renova com o Flamengo por mais um ano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Jesus já chegou a acordo com o Flamengo e vai renovar por mais uma época, até junho de 2021, apurou o. Termina assim uma novela que se arrastou durante vários meses.A continuidade de Jesus no clube no qual na época passada se sagrou campeão do Brasil e da Copa Libertadores não estava apenas dependente de questões financeiras, embora estas fossem determinantes, especialmente devido à questão ...