Jorge Mendes apanhado em escutas na investigação do Ministério Público aos negócios do futebol

Jorge Mendes foi apanhado em escutas telefónicas na investigação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT) aos negócios do futebol. Ao que oapurou, o nome do superagente do futebol aparece referido no processo Cartão Vermelho, no qual está a ser investigado Luís Filipe Vieira. No processo de Vieira, existem nove volumes com interceções telefónicas, que foram gravadas ao longo de três anos.A referência ao nome de Jorge Mendes estará incluída num vasto conjunto de informação que o Ministério Público manteve confidencial, na sequência da detenção do presidente do Benfica, com mandato suspenso desde 9 de julho. O conteúdo dessas escutas está inacessível, por dizer respeito a uma parte do inquérito mantido inacessível a Vieira e restantes arguidos.