Jorge Mendes tenta vender Bruno Fernandes no dia de fecho do mercado em Inglaterra

O Tottenham está fora da corrida por Bruno Fernandes, apurou o. O clube inglês fez esta quarta-feira uma última oferta no valor de 45 milhões de euros, mais 25 dependentes de objetivos. Uma proposta que foi apresentada por Miguel Pinho, empresário do jogador, que esteve reunido em Alvalade com Frederico Varandas. O presidente leonino manteve-se intransigente: só liberta Bruno Fernandes por 70 milhões de euros ...