José Gomes Mendes eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal

"A Liga Portugal é a face de uma das dimensões da nossa vida em sociedade de que mais nos orgulhamos: o desporto e, em particular, o futebol. A comunidade que se desenvolve em torno da Liga, nomeadamente os clubes seus associados que participam em competições profissionais, partilha de um quadro nuclear de valores bem expresso nos seus estatutos, como a legalidade, a ética, a lealdade e a verdade desportiva. É por isso que integrar este grande movimento do futebol português é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade", disse José Gomes Mendes.

O SEF libertou 36 rapazes, entre os 14 e os 17 anos, que encontrou sem documentos e com os movimentos fortemente controlados, na Academia de Futebol Bsports, em Riba de Ave. Os jovens estavam entre os cerca de 100 futebolistas que o SEF ali encontrou nas buscas realizadas segunda-feira.



José Gomes Mendes, de 61 anos, foi eleito o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, sucedendo assim o cargo a Mário Costa. O anúncio foi esta sexta-feira na sede do organismo, no Porto.O agora presidente ficará nas funções de dirigente até 2027. José Gomes Mendes disse que era um privilégio integrar a Liga Portugal.Recorde-se que Mário Costa, o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral demitiu-se na passada quarta-feira, dia 14 de junho, após ser alvo de uma investigação de tráfico humano. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) efetuou buscas na casa do antigo dirigente e na academia de Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão.