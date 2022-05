José Mourinho alcança oitava final em provas europeias

José Mourinho apurou-se para a oitava final europeia da sua carreira, depois de, esta quinta-feira, a Roma ter assegurado presença no jogo decisivo da Liga Conferência, terceira prova da UEFA que faz a sua estreia esta temporada. Os italianos vão defrontar o Feyenoord, no dia 25 deste mês, em Tirana (Albânia).O treinador português tem no currículo duas Ligas dos Campeões (FC Porto e Inter), uma Taça UEFA (FC Porto) e uma Liga Europa (Man. United). As únicas finais que perdeu foram as Supertaças Europeias de 2003, 2013 e 2017. Daqui a três semanas tem a possibilidade de somar mais um troféu.Para isso foram decisivos os contributos de Rui Patrício e Sérgio Oliveira. Os dois internacionais portugueses jogaram os 90 minutos pela Roma, que venceu o Leicester (Ricardo Pereira saiu aos 69’) por 1-0 com um golo de Abraham aos 11’. No caminho dos transalpinos segue-se o Feyenoord, que esta quinta-feira empatou em casa (0-0), beneficiando da vitória na 1ª mão (3-2).Na Liga Europa, o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência (chamado ao jogo aos 82’) afastou o West Ham, após novo triunfo, agora por 1-0 (Borré fez o único golo aos 26’). Os alemães defrontam na final (dia 18, em Sevilha, Espanha) o Rangers. O carrasco do Sp. Braga eliminou o Leipzig (André Silva entrou aos 81’) ao vencer 3-1.