Tudo em aberto para a Roma no que toca ao apuramento para a final da Liga Conferência, prova que a UEFA estreia esta temporada. A equipa treinada por José Mourinho empatou (1-1) esta quinta-feira em casa do Leicester e deixou a decisão desta meia-final para a capital italiana, na próxima semana.









Com Rui Patrício na baliza, a Roma adiantou-se no marcador por Pellegrini (15’). Só que um autogolo de Mancini (67’) repôs a igualdade para o Leicester, que teve Ricardo Pereira no onze inicial. Dois minutos depois (69’), Sérgio Oliveira entrou em campo, mas o resultado já não sofreu alterações. Na outra meia-final, os holandeses do Feyenoord venceram os franceses do Marselha por 3-2.

No que toca à Liga Europa, cuja 1ª mão das meias-finais também se disputou esta quinta-feira, os alemães do Leipzig (André Silva só entrou aos 71 minutos) venceram (1-0) em casa os escoceses do Rangers, carrasco do Sp. Braga nos quartos de final. No outro jogo, os germânicos do Eintracht Frankfurt (Gonçalo Paciência não saiu do banco) triunfaram (2-1) no estádio dos ingleses do West Ham.