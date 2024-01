José Mourinho despedido da AS Roma

José Mourinho foi esta terça-feira despedido pela Roma. O clube emitiu um comunicado a dar conta da saída do treinador português e dos seus colaboradores "com efeitos imediatos".



"Agradecemos ao José em nome de todos nós, da Roma, pela paixão e empenho que demonstrou desde a sua chegada aos giallorossi", disseram Dan e Ryan Friedkin, citados no site do clube.



"Teremos sempre boas recordações da sua gestão, mas acreditamos que, no melhor interesse do clube, é necessária uma mudança imediata. Desejamos ao José e aos seus colaboradores o melhor para o futuro", pode ainda ler-se no comunicado.





L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024