Jota nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões mas com susto

OLiverpool, com Diogo Jota no onze, está nos quartos de final da Champions, apesar desta terça-feira ter perdido (0-1) em casa com os italianos do Inter Milão.A equipa inglesa, que trazia da primeira mão um triunfo confortável por 2-0, dominou na primeira parte apesar das poucas ocasiões que dispôs. Depois de uma paragem para assistir um adepto que se sentiu mal em Anfield Road, os ‘reds’ tiveram a melhor chance para marcar, mas Matip acertou na barra.A partir daí, os italianos não mais voltaram a importunar o guarda-redes Allisson. Acabou por ser de novo Salah a estar perto do empate, mas uma vez mais atirou ao poste da baliza de Handanovic. O ex-portista Luis Díaz, que entrou para o lugar de Diogo Jota, teve mais uma chance, que não aproveitou. Apesar da derrota, a equipa de Liverpool avança para a fase seguinte da Champions.