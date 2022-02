Toni abre as portas da Europa ao FC Porto

Bis, Toni, bis. O FC Porto venceu a Lazio com dois golos de Toni Martínez, depois de ter começado o jogo a perder. Uma remontada à espanhola, em dois atos, ambos com assistência de João Mário. Falta agora a segunda parte, a disputar em Roma, tendo em vista os oitavos de final da prova.Conceição mexeu no onze. Vitinha, Taremi e Evanilson ficaram no banco. Grujic, Pepê e Toni Martínez saltaram para o relvado. As mudanças começaram em marcha-atrás. Não entrou bem o FC Porto: a pressão não incomodava sobremaneira os italianos, que conseguiam abrir buracos em transições.Ainda assim, em 20 minutos, nem um remate enquadrado. Quando surgiu o primeiro, foi golo, num canto que saiu do laboratório de Sarri. A Lazio aproveitou o adormecimento portista, com Zaccagni a marcar de calcanhar na pequena área.Quem também surgiu na cara do guarda-redes foi Pepê, que não conseguiu melhor do que um chapéu demasiado curto, após passe de Fábio Vieira. Na resposta imediata, Diogo Costa evitou o segundo golpe italiano.O que viria a ser fundamental, já que, a partir daí, veio o espetáculo de Toni Martínez, coadjuvado por João Mário, numa remontada em dois atos muito parecidos. O primeiro aos 37’. Mbemba a dar a bola a João Mário, o lateral a cruzar e o avançado espanhol a cabecear de forma perfeita para o empate. O segundo aos 49’, já com Vitinha e Galeno no lugar dos amarelados Grujic e Fábio Vieira. Mbemba a dar a bola a João Mário, o lateral a cruzar e o avançado espanhol, desta vez, de pé direito, rematou para o 2-1.Reviravolta, como em 2003. Só que, então, o festival portista apenas parou no 4-1 à Lazio. Esta quinta-feira, não deu para tanto, apesar de mais ameaças de Toni (saiu com queixas físicas aos 69’), Uribe e Evanilson. Dragão vai a Roma, já para a semana, com um golo de vantagem.Canto estudado da Lazio, com Luis Alberto a tabelar com Pedro antes de cruzar, rasteiro, para a pequena área, onde surge Zaccagni a finalizar de primeira, num gesto técnico perfeito.Troca de bola entre Mbemba e João Mário, com o jovem lateral portista a aproveitar o espaço para cruzar para a área. Toni Martínez ganha entre os centrais e cabeceia para o empate.Outra vez Mbemba a solicitar João Mário na direita e este novamente a procurar Toni Martínez. O espanhol remata de pé direito. A bola sai enrolada, mas acaba no fundo da baliza italiana.Surpresa no onze, Toni Martínez mostrou que nunca desiste. Há dois meses que não era primeira escolha e marcou os dois golos que colocam o FC Porto em vantagem para a segunda mão. Nota para o homem que lhe prestou assistência: João Mário fez ambos os passes.Não entrou bem o FC Porto, falhando as zonas de pressão e permitindo saídas perigosas da parte dos italianos. Desatenção inaceitável no canto que dá o golo da Lazio, com Zaidu e Mbemba em destaque negativo. Sérgio percebeu as falhas e mudou para melhor ao intervalo.Lance de difícil análise no interior da área italiana, aos 65 minutos. Toni Martínez é tocado pelo defesa da Lazio, mas o árbitro e o VAR entenderam não ser motivo suficiente para penálti. Evitou expulsões ao mudar o critério disciplinar, inicialmente bastante apertado."Esta eliminatória ainda vai a meio. Temos de estar preparados. Vamos ter um jogo dificílimo em Roma contra uma equipa de qualidade", disse Sérgio Conceição, que esta quinta-feira se tornou o primeiro treinador da história do FC Porto a conseguir 100 vitórias no Dragão.– Uma enorme defesa, numa noite que acabou por ser calma.– Algumas desatenções defensivas bem compensadas com dois passes mortíferos. Decisivo.– Desatento ao deixar fugir Zaccagni no 0-1. Depois redimiu-se e foi importante nos golos portistas.– Não teve muito trabalho. Seguro.– Também divide com Mbemba culpas no golo da Lazio.– Tentou sempre a pressão alta, mas a Lazio saiu sempre bem no 1º tempo.– Uma das surpresas do onze, ficou algo condicionado na sua ação após o amarelo logo a abrir.– Sem chama e sem bola. Não conseguiu carregar o jogo portista.– Qualidade visível a cada passe e na condução da bola. Ainda assim, pouco em jogo e por consequência pouco influente.– Uma grande chance após passe açucarado de Fábio Vieira. No segundo tempo um remate e pouco mais.– Um remate perigoso. Ajudou a controlar.– Pouco em jogo.– Entrou e quase marcava.– Sem bola.– Saiu do banco para refrescar a equipa.