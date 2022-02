Expulsão estraga festa leonino. Dragão garante vantagem para o título

Tanta confusão e... ficou tudo na mesma. FC Porto e Sporting empataram a duas bolas um encontro que acabou com cenas lamentáveis. E quando assim é, ninguém ganha: o resultado até beneficia o FC Porto, mas os dragões estiveram em vantagem numérica durante 40 minutos e falharam a estocada final no campeonato.









Muito se falou em canções de embalar. Ora, a música foi outra. Com o ritmo acelerado desde início e contacto físico exagerado, esteve tudo bem mais próximo de um qualquer concerto de rock... da pesada.

Amorim trouxe Esgaio, Ugarte e Nuno Santos. Conceição escolheu João Mário, Uribe, Taremi. Nem um minuto volvido e duas oportunidades seguidas - Adán a parar remates de Vitinha e Taremi - e um cartão amarelo para Matheus Reis. Pressão altíssima dos dois lados, ascendente inicial dos da casa.









Leia também Sporting invicto arranca empate no Dragão e tem o título na mão Só que o leão de Amorim é matreiro. Explorando ao máximo a largura, deixava os dragões em dificuldades. Melhor exemplo aos 8’. Cruzamento da direita, muito largo, acaba na esquerda. Matheus Reis, sem deixar cair a bola, faz um centro de futebol de praia para a cabeçada certeira de Paulinho. 0-1.

O FC Porto queixa-se de um penálti, antes de sofrer o segundo golpe. Um hino à construção no futebol de Amorim, com 14 passes entre 11 jogadores, terminando com assistência de Sarabia para Nuno Santos concluir. Era, até então, uma lição do leão e valeu aos dragões a rápida reação num entendimento entre Taremi e Fábio Vieira com o jovem a reduzir para 1-2. Rock’n’roll, loucura total e confusão para terminar, com empurrões e amarelos distribuídos até ao intervalo.





Até e depois. Coates trava Evanilson e vê o segundo, quando não devia ter visto o primeiro num lance em que até sofre falta. Com o vermelho, o Sporting cerrou fileiras e o FC Porto apertou. Zaidu atirou um remate de primeira ao poste aos 59’, mas seria do pé esquerdo de Fábio Vieira a sair a solução, num cruzamento para Taremi empatar. Em cima do apito, Adán segurou o empate. E depois do apito, ninguém segurou a vergonha. A não repetir.