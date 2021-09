Dragão puxa dos golões: FC Porto vence em dificílima visita ao Gil Vicente

Entre os 18 e os 57 minutos, o FC Porto não criou qualquer oportunidade de perigo, num marasmo que até ia provocando problemas lá atrás. Muita atenção às transições defensivas. Vem aí o Liverpool.Foi alertado pelo VAR para um penálti claro por braço de Mbemba na área, que dá o 1-1. Portistas protestam carga nas costas de Taremi. É um lance de difícil análise, pela questão da intensidade e o mergulho exagerado do iraniano.– Apanhou um susto no minuto inicial. Defendeu um penálti, mas nada podia fazer na recarga do 1-1. De resto sem trabalho.– Desatenções na defesa e pouco acerto no apoio ao ataque pela direita.– Colocou a mão à bola que resultou no empate.– Muitas dificuldades de posicionamento, sobretudo nas dobras a Wendell.– Passou por apuros nos instantes iniciais da partida. Depois recompôs-se.– O habitual trabalho invisível. Recuperou várias bolas e nunca virou a cara ao choque. Importante.- Entrou e acabou por ser decisivo. Um golão de livre perto dos noventa evitou que o dragão saísse de Barcelos com apenas um ponto.– Raramente falha um passe, mas faltou-lhe alguma objetividade na hora de atirar à baliza.– Tentou ser o desequilibrador habitual, mas no primeiro tempo teve poucas oportunidades.– Um remate com perigo e alguns cruzamentos perigosos. Pouco.– Passou ao lado do jogo no primeiro tempo. Subiu após o descanso e desperdiçou oportunidade clara.–Golaço do meio da rua, depois de roubar a bola a um adversário. Teve a chance de bisar, mas Frelih defendeu.– Perigoso. Agitou o ataque.– Cumpriu.– Teve pouca bola.- Entrou e teve no pé direito excelente ocasião.