Batalha em Clássico de luxo: Dragão resiste a Águia de alta intensidade

Um clássico daqueles. FC Porto e Benfica deixaram a pele em campo numa batalha de táticas e intensidade que terminou num empate. A águia surpreendeu, melhorou e até esteve perto de 20 minutos em superioridade, mas os homens de Conceição resistiram até ao fim. Empates no Dragão e em Alvalade. Fica tudo igual.Este foi um clássico com muito para contar, até mesmo antes do apito inicial. Não só pelas boas notícias do escorregão leonino, também por aquilo que foi o imediato impacto do planeamento dos treinadores.Jorge Jesus sentou-se na biblioteca, estudou o que errou no exame da Supertaça e olhou para a esquerda. Tavares a lateral a travar o castigo aéreo que Conceição atirava para Grimaldo e o habitual defesa espanhol mais à frente a aproveitar a tremedeira do estreante Nanu, que ainda levava com Darwin.Mais: as águias subiram a agressividade, imitando os rivais na metáfora de faca nos dentes. E vinca-se mais aqui o foco no Benfica porque o plano encarnado teve resultados rápidos. Exploração da ala esquerda, passe exímio de Seferovic e golo de classe de Grimaldo.O FC Porto não apresentou mudanças - aposta clara no jogo entre as linhas de Corona -, mas sentiu a pressão encarnada e a falta do incansável Otávio. Só que Sérgio tem o seu laboratório e o empate chega num após um lançamento lateral preparado ao pormenor - Taremi fez o golo, com desvio de Marega pelo meio. 1-1 aos 25’.O intervalo chegaria com os dados estatísticos equilibrados, mas o Benfica assustava mais, com Darwin a atirar ao poste (29’) e a ver Marchesín retirar-lhe o golo (43’). Do outro lado, era Corona a encontrar Díaz num remate para fora.Se já se falava em batalha, a segunda parte começa com uma enxurrada de faltas e de pedidos de cartões. Marchesín voltou a surgir para evitar o golo a Rafa e Odysseas respondeu com uma intervenção à cabeçada de Marega. Eis que, do nada, Taremi tem uma entrada violenta e deixa o FC Porto a menos, aos 73’.Curiosamente, a oportunidade que se segue é portista, com Marega a falhar de forma incrível. Jesus e Sérgio foram ao banco - um para carregar na frente e outro para resistir atrás, até pela fadiga. Acabou 1-1, sim senhor, porém este foi mesmo um jogo com muito para contar, até depois do apito final: nova batalha, agora de egos, e conversa nada amigável entre treinadores. Também é clássico."Foi um jogo difícil para as três equipas, muito competitivo, com uma intensidade acima da média", disse Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto abordou ainda a expulsão de Taremi: "Ficámos reduzidos a 10 e muitos dos jogadores tinham 120 minutos nas pernas, do jogo na Madeira [frente ao Nacional para a Taça de Portugal].""Quem viu o jogo percebeu que o Benfica perdeu dois pontos. Dominámos sempre o jogo e não posso estar feliz com este resultado", disse esta sexta-feira Jorge Jesus após o empate no Dragão, acrescentando: "Pelo que fizemos devíamos ter ganhado. Ainda não consegui pôr esta equipa a jogar com os fusíveis todos ligados."Sérgio Conceição e Jorge Jesus pegaram-se no fim do jogo e tiveram de ser separados. "Eu estou insatisfeito pelo empate, o treinador adversário está satisfeito", disse Sérgio Conceição. Jorge Jesus só comentou que a conversa fica entre os dois técnicos.Planeamento de Jesus explorou as debilidades dos laterais portistas e pressionou a saída de bola dos dragões, com intensidade que não se viu na Supertaça. Dragão resistiu na inferioridade e até ia marcando.O avançado iraniano até marcou o golo do FC Porto e apresentava a inteligência que lhe é característica, mas que desapareceu momentaneamente na entrada ao tornozelo de Otamendi. Expulsão justa.Sem grandes casos nas respetivas áreas, fica a análise à disciplina. Demorou a puxar dos cartões e valeu a chamada do VAR para entrada violenta de Taremi. Mas Pizzi também deveria ter visto o segundo amarelo, em lance com Corona.- Desequilibrador até ter gás. Na direita, centro e esquerda foi sempre perigoso no último passe. Exemplo disso foi o empate.–Ação decisiva ao cair do 1º tempo, com uma defesa com o ombro. Outras defesas importantes.– Muitas dificuldades. O 0-1 e quase todas as jogadas de perigo do rival surgiram no seu raio de ação.– Poucas vezes conseguiu dobrar Nanú. Ainda assim positivo.– Sem reação no golo dos encarnados. Também esteve em apuros, ora por Seferovic ora por Darwin.– Raramente subiu pelo seu flanco, até porque Rafa nunca o permitiu.– Entrou bem mas perdeu fulgor. Depois do descanso e até ter pilhas foi importante.–Dois remates e pouco mais. Sem chama.– Apagado. Ainda assim dois remates perigosos.– Marcou mas manchou a exibição com um vermelho direto.– A falta de Pizzi logo a abrir parece ter condicionado. Desviou ligeiramente no lance do 1-1 e esteve perto do 2-1 num cabeceamento perigoso.–Ajudou no lado direito da defesa.– Defendeu.– Para refrescar.– Para queimar.- Foi o joker de Jesus. Jogou a extremo e foi aposta ganha. Marcou o primeiro golo das águias a passe de Seferovic. Bom jogo.– Seguro e determinado. Um punhado de defesas importantes.– Integrou bem o ataque, mas é ele quem mete Taremi em jogo no golo.– Trouxe músculo. Bem nos duelos nas alturas. Rijo.– Não facilitou e jogou simples. Um cabeceamento perigoso.– trouxe profundidade. Começa a jogada do golo do Benfica.– Agressivo e muito intenso no meio-campo. Decisivo a travar os dragões.– Menos criativo, mas continua perigoso. Tem um cruzamento para Darwin que rematou ao poste.– Criou desequilíbrios, com boas arrancadas. Viu Marchesín negar-lhe um golo. Interventivo.– Um remate ao poste, após passe de Pizzi. Marchesín tirou-lhe um golo com uma defesa ortodoxa.– Às vezes longe da baliza, mas é ele quem assiste Grimaldo no golo.– Refrescou e viu um amarelo.– Uma bomba que saiu por cima da baliza.– Bom passe, mas Seferovic chutou mal.