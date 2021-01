Pepe diz que "é inaceitável Pizzi acabar o jogo hoje"

Na sua análise à partida desta noite, Pepe enalteceu a dificuldade do jogo com o Benfica, mas não deixou de apontar o dedo à equipa de arbitragem, especialmente pelo facto de Pizzi não ter sido expulso. "É inaceitável o Pizzi acabar o jogo hoje", atirou o defesa dos dragões, que esteve envolvido no lance que valeu o cartão amarelo ao médio das águias - e também ao próprio Pepe."Foi muito difícil e o Benfica demonstrou respeito pela nossa equipa. Tentámos fazer o nosso jogo. Conseguimos impor o ritmo em diversos momentos, mas foi complicado pelo 120 minutos disputados na Madeira para a Taça de Portugal. Não é desculpa, porque queríamos vencer e procurámos sempre esse desfecho, além de que tivemos uma a melhor ocasião para fazer 2-1, pelo Marega. Foi uma partida de nível de competitividade elevado e todos estão de parabéns", começou por apontar, à SportTV."Tentamos ser fiéis às nossas ideias, onde quer que seja, seja contra quem for. Intuito de vencer respeitando o adversário. Queríamos vencer, mas não foi possível. Deixar uma nota inaceitável, que foi o Pizzi acabar o jogo. Da mesma maneira que o Taremi foi bem expulso, o Pizzi também devia ter sido, mas essa é uma questão que já não diz respeito aos jogadores, pelo tentámos fazer o nosso jogo. Defender 11, com 10, e atacar. Foi uma entrega total"."Receio de partir o jogo não tivemos, porque a estratégia estava bem trabalhada e a melhor ocasião do segundo tempo pertenceu ao FC Porto e com menos um. Realçar o belo trabalho que realizámos, agora é descansar porque temos um título para conquistar. Já jogámos contra Sporting e Benfica. Foram dois empates e temos de continuar nessa linha. Estamos em todas as frentes. Somos competitivos e espero que no final estejamos em primeiro lugar"