Dragão vence Gil Vicente em Barcelos e encontra Sp. Braga na Taça de Portugal

Corona a abrir, Taremi a fechar. O FC Porto derrotou o Gil Vicente com dois golos muito parecidos, ambos através de gesto técnico de chapéu à saída do guarda-redes. Um pica no chão a duplicar que acabou com os galos e leva o detentor da Taça de Portugal para as meias-finais da prova, frente ao Sp. Braga.Mesmo entre ciclos competitivos de alta rotação, Sérgio Conceição não alinhou em muitas poupanças. Ainda que Marega tenha ficado de fora - nem no banco - e Sérgio Oliveira regressado da Covid-19 como suplente, continuava a ser um onze titular para ir com tudo, como se costuma dizer.E por falar em costumes, eis os bons do FC Porto. Uma forte pressão em zona subida causou o erro adversário, Díaz e Taremi combinaram na perfeição para isolar Corona e este, cheio de calma e estilo, a picar a bola por cima de Beunardeau. Era o 0-1.A entrada fulgurante transmitiu a ideia de uma missão simples para o FC Porto. Por isso ou não, houve uma desaceleração e as oportunidades escassearam. Uribe (30’) errou um livre por pouco e Mbemba cabeceou para defesa fácil do guardião gilista em cima do intervalo.Na entrada do segundo tempo, Díaz demonstrou que não estava com a mira acertada e começou a crescer a esperança gilista - as mudanças de Soares permitiram-lhe equilibrar o jogo. Aos 54’, algo que já começa a ser habitual para os dragões, com um remate de Lucas Mineiro a embater no ferro. Conceição conseguiu retomar o controlo com a entrada de Sérgio Oliveira e até é ele que encontra Taremi no 0-2. Nem tudo são boas notícias: Corona saiu com queixas e Otávio lesionado. Preocupações para o que aí vem.Sete golos nos últimos sete jogos que disputou, e nem se conta o que foi atribuído a Marega no empate com o Benfica. Taremi joga, faz jogar e marca que se farta. Os mergulhos na área é que são dispensáveis.É a nota mais negativa para o FC Porto, além das habituais falhas na hora de atirar à baliza. Corona saiu com queixas numa perna e Otávio - que faz toda a diferença na equipa - saiu em braços, com lesão muscular.À exceção de uma jogada logo no início com Corona, em que parece não haver motivos para penálti, foram poucos os lances difíceis para Rui Costa, que, contudo, perdoou alguns cartões a ambas as equipas quando utilizaram as chamadas faltas táticas.- Tecatito, como é conhecido, fez um primeiro golo num lance mágico. Um chapéu de gala que abriu as portas das meias-finais da Taça.– Atento, mas nunca foi posto verdadeiramente à prova. Correspondeu à altura dos desafios.– Deu profundidade ao seu flanco, mas faltaram os cruzamentos.– Seguro a defender. Um cabeceamento perigoso, mas que morreu nas mãos do guardião.– Firme e hirto. É a voz de comando da defesa.– Alguns cruzamentos tímidos para a área.– Esforçado para agarrar um lugar na equipa. Trouxe dinâmicas ao miolo.– Um livre perigoso a rasar o poste. Esforçado e sempre com grande qualidade de passe.–Mexido e desequilibrador. Imprime velocidade ao jogo portista. Saiu lesionado e com ar preocupado.– Agitador e perigoso. Assistiu Corona no golo. Procurou o golo e até teve oportunidades, mas estava com a mira desafinada.– Um trabalhador discreto. Por vezes, esteve muito só na frente. Mas, mesmo assim, picou o ponto, com um chapéu para o 2-0.– Refrescou o meio-campo. Trouxe experiência e consistência numa altura que os gilistas cresceram. Assistiu Taremi no 2-0.– Entrou para o lugar do lesionado Otávio.– Sem tempo para fazer a diferença.