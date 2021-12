Vira o disco, ganha o mesmo: FC Porto vence segundo Clássico frente ao Benfica

Foi outra história, mas com final idêntico. Ao segundo combate, a segunda vitória do FC Porto, desta vez por pontos, três, que deixam o Benfica a sete de ambos os rivais. As águias mudaram muito (de treinador, tática, jogadores...), só que também erraram muito. Aproveitaram os homens de Conceição. Ao intervalo, 2-0. Yaremchuk reduziu, porém, a expulsão de André Almeida deixou via aberta para o 3-1.









Em abono da verdade, Sérgio também teve de fazer alterações. Surpreendeu com Fábio Vieira e Pepê... marcaram os dois. Apesar de uma maior resistência benfiquista - se bem que era difícil não melhorar -, o FC Porto teve várias oportunidades. Vieira (3’) falhou por pouco, Taremi viu Almeida roubar-lhe o festejo e Pepê teve golo anulado por fora de jogo.

Em quatro minutos, tudo virou a favor dos da casa. Yaremchuk (33’) permite a defesa a Diogo Costa e, logo a seguir, num lançamento lateral com ação importante do apanha-bolas, a bola termina em Fábio Vieira, que faz o 1-0. Aos 37’, o segundo golpe, com o Benfica a ver jogar bonito. Combinações portistas e é o pequeno Pepê , na área, a cabecear para o 2-0.





A segunda metade até começa da melhor maneira para as águias. Passe de Rafa e golo de Yaremchuk. O pior é que o vermelho que parecia crescer acabou no vermelho a André Almeida. Com menos um, Gonçalo Ramos teve Zaidu a tirar-lhe o empate e é Taremi a pôr um ponto final na história. Final outra vez feliz para o Dragão.







positivo e negativo



+Olival está a dar frutos







Leia também FC Porto segue para os quartos de final da Taça de Portugal após vencer Benfica -Almeida travou reação

Vitinha voltou a ser importante e esta quinta-feira teve a companhia de Fábio Vieira, decisivo. Juntam-se aos também titulares Diogo Costa, que travou um par de ameaças benfiquistas, e João Mário, que saiu por lesão. Joias do Olival a brilhar no Dragão.

André Almeida até tinha evitado um golo de Taremi, na primeira parte, mas, amarelado, foi imprudente na entrada sobre Otávio e viu o segundo amarelo numa altura em que o Benfica começava a deixar o FC Porto muito desconfortável na partida.



Arbitragem: Vermelho por mostrar



O Benfica protesta eventual toque no braço de Fábio Vieira antes do 1-0, mas as imagens não são claras. Os cartões exibidos justificaram-se em pleno, mas ficou ainda um vermelho direto por mostrar a Gilberto no final do encontro.







Taremi: ponto final no jejum de golos



Taremi terminou esta quinta-feira um jejum de golos que durava desde o dia 26 de outubro, quando o FC Porto perdeu (1-3) com o Santa Clara, em jogo da Taça da Liga. Ponto final numa série negra que ia em onze jogos.







“um belo trabalho”