FC Porto 0-0 Benfica

Jogo Em direto

3' Na sequência de um canto, Fábio Vieira rematou por cima da baliza encarnada.

3' Primeiro canto na partida a pertencer à equipa da casa.

3' O primeiro lance de perigo a pertencer ao FC Porto, com Pepê a obrigar Vlachodimos a aplicar-se para evitar o primeiro golo dos dragões.

Início 1ª parte

FC Porto e Benfica medem forças esta noite, no Estádio do Dragão (21h00), num encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição e Nélson Veríssimo para o clássico.ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Uribe, Otávio e Vitinha; Fábio Vieira, Pepê e TaremiONZE DO BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Vertonghen e Morato; Gilberto, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos, Rafa e Yaremchuk