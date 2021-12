Luis Díaz e Darwin, os melhores marcadores do FC Porto e do Benfica, estão fora do clássico desta noite (21h00, SportTV1) no Dragão, no qual as águias são comandadas por Nélson Veríssimo, após a saída de Jorge Jesus, e os dragões querem repetir o triunfo da semana passada que eliminou os encarnados da Taça.