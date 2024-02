Jovem que acusa Dani Alves de violação confirma factos em tribunal

A mulher que acusa Dani Alves de violação numa discoteca voltou a confirmar os factos, na primeira sessão do julgamento, em Barcelona, Espanha. A declaração da jovem foi realizada em tribunal, à porta fechada.



O brasileiro é acusado de ter violado uma mulher de 23 anos, a 30 de janeiro de 2022, na casa de banho de uma discoteca na capital da Catalunha.





O interrogatório demorou mais de uma hora e a alegada vítima estava separada por um biombo para não ter contacto visual com o jogador.A mulher esteve sempre acompanhada por agentes da polícia catalã e abandonou a sala assim que terminou as declarações, que foram gravadas com imagem pixelizada e voz distorcida, informa a imprensa espanhola.Depois da denunciante falar, foi vez de ser interrogada uma amiga, que estava presente na noite do crime. A testemunha disse que não viu o futebolista alcoolizado no local em que se encontravam e admitiu que a vítima repetiu que não queria ter relações com ele.A amiga explicou que a jovem não sabia que havia uma casa de banho na zona reservada da discoteca em que estavam. A mulher terá encontrado a vítima, minutos depois, a chorar. "Nunca a tinha visto a chorar assim na vida, e conheço-a desde os três anos", declarou.A amiga detalhou que a vítima se dirigiu a ela também desconsoladamente: "Fez-me muito mal e ninguém se vai acreditar." Segunda a testemunha, a mulher não quis fazer uma denúncia por estar em choque.O julgamento do caso de violação de uma jovem, cometido pelo brasileiro Dani Alves, começou esta segunda-feira.O jogador enfrenta uma acusação que o pode levar a passar entre 9 a 12 anos na prisão. A defesa do atleta pediu que Dani Alves fosse o último a ser ouvido.O brasileiro atingiu o auge na carreira ao serviço do Barcelona, clube pelo qual conquistou dezenas de títulos.