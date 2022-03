Justiça investiga 14 negócios do Benfica

Catorze transferências de jogadores do Benfica estão a ser escrutinadas pela Justiça devido à intermediação de César Boaventura, noticiou esta quinta-feira a revista ‘Sábado’. O empresário terá recebido comissões através de terceiros, não tendo depois declarado esses rendimentos. As suspeitas estão a ser investigadas no âmbito do processo ‘Malapata’, estando em causa vários crimes, entre os quais fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.









Nas buscas realizadas em dezembro passado em vários locais, a Polícia Judiciária recolheu os dossiês do antigo treinador Rui Vitória e de 14 jogadores no Estádio da Luz. São eles Luca Waldschmidt, Jeremy Sarmiento, Florentino Luís, Odysseas Vlachodimos, Gedson Fernandes, Gabriel Pires, Aurélio Buta, Bernardo Martins, Lisandro López, Gabriel Barbosa, Facundo Ferreyra, Alfa Semedo, Nuno Varela Tavares e Michael Domingues. Boaventura terá tido ação direta nestas transações envolvendo o Benfica, mas não emitiu nenhuma fatura em seu nome.

Insolvente desde 2014, Boaventura sempre deu mostras de um estilo de vida incompatível com os baixos rendimentos que dizia ter. Nas tais buscas feitas em dezembro, a PJ encontrou dois extratos bancários de contas com mais 33 milhões de euros que seriam movimentadas pelo empresário. Na sua posse foram encontrados 23 cartões bancários, por exemplo.