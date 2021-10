São vários negócios na mira das autoridades. Todos envolvem o Tombense Futebol Clube, da cidade de Tombos, no estado de Minas Gerais, que alinha na 3ª divisão do futebol brasileiro. Não tem projeção na América do Sul, mas consegue negócios milionários com os azuis-e-brancos. Foi, por exemplo, o clube que negociou a venda de Evanilson, por quase nove milhões de euros.