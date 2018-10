Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus vence ao intervalo o Manchester United com domínio largo na posse de bola

Craque português foi recebido de forma efusiva pelos adeptos dos 'Red Devils'.

A Juventus de Cristiano Ronaldo vai vencendo ao intervalo no jogo frente ao Manchester United em Old Trafford.



A equipa italiana vai dominando o jogo no estádio dos ingleses com 69% de posse de bola ao intervalo.



